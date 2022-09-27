Усик о первых днях вторжения РФ: У меня за домом грохотало, окна тряслись. Дети с женой спали в подвале

Усик: Это настолько глупо и бессмысленно – просто лупить по соседнему государству ракетами. Еще и не со своей территории Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Знаете, я понимал, что что-то будет, потому что было очень напряженно. Но до конца не верил, что это будет настолько глупо и бессмысленно – просто взять и лупить по соседнему государству ракетами. Еще и не со своей территории", – поделился Усик.

По его словам, первый месяц вторжения был самый сложный, потому что приходилось пережидать обстрелы в подвале.

"У меня за домом грохотало, окна тряслись. Дети с женой спали в подвале, над нами и летало, и все остальное. Момент такой был, что надо было вывезти семью, детей, чтобы они не мешали", – сказал боксер.

Он рассказал, что сразу же начал обдумывать, как обеспечить безопасность жене и детям и то, какую помощь он мог бы оказывать людям. Он вступил в тероборону и занялся волонтерством.

"Патрулировали, там, ходили и по постам ездили. Ну вот такое. Людям какая помощь нужна была... Я помню, бабулечке надо было хлебушек, но она боится – все привезли. То есть такие, простые, вещи. А потом уже – через неделю – более как-то нормализовалась организация всего", – рассказал Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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