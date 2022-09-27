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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Усик о первых днях вторжения РФ: У меня за домом грохотало, окна тряслись. Дети с женой спали в подвале

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Усик: Это настолько глупо и бессмысленно просто лупить по соседнему государству ракетами. Еще и не со своей территории
Усик: Это настолько глупо и бессмысленно – просто лупить по соседнему государству ракетами. Еще и не со своей территории
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Александр Усик рассказал, что не верил в возможность вторжения России в Украину.

"Знаете, я понимал, что что-то будет, потому что было очень напряженно. Но до конца не верил, что это будет настолько глупо и бессмысленно – просто взять и лупить по соседнему государству ракетами. Еще и не со своей территории", – поделился Усик.

По его словам, первый месяц вторжения был самый сложный, потому что приходилось пережидать обстрелы в подвале. 

"У меня за домом грохотало, окна тряслись. Дети с женой спали в подвале, над нами и летало, и все остальное. Момент такой был, что надо было вывезти семью, детей, чтобы они не мешали", – сказал боксер.

Он рассказал, что сразу же начал обдумывать, как обеспечить безопасность жене и детям и то, какую помощь он мог бы оказывать людям. Он вступил в тероборону и занялся волонтерством.

"Патрулировали, там, ходили и по постам ездили. Ну вот такое. Людям какая помощь нужна была... Я помню, бабулечке надо было хлебушек, но она боится – все привезли. То есть такие, простые, вещи. А потом уже – через неделю – более как-то нормализовалась организация всего", – рассказал Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

21 августа 2022 года Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Александр Усик, вторжение, обстрелы, страна-агрессор, война России против Украины, безопасность, интервью
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