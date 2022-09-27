Усик: 24 февраля у моей дочки день рождения. Я должен был в 9.20 в этот день быть в Борисполе. Около 21.00 я уже вернулся в Украину

"Очень интересная история... 21 февраля я со своим другом и членом моей команды вылетели из Жулян в Лондон. В этот же вечер мы уже были в Кардиффе. И на следующий день у нас там была запланированная работа, которую нам надо было выполнить. Это длилось около восьми часов. То есть мы все шикарно сделали, люди довольны. Все, кто снимали, думали, что мы останемся там больше чем на двое суток. Потому что они не были уверены, что все так быстро получится. Но все у нас получилось. И мы вернулись... Нет, не в Кардиффе – мы были в Ирландии", – рассказал боксер.

После этого он с сопровождающими вернулся в Лондон на скоростном поезде.

"24 февраля у моей дочки день рождения. 24 февраля в 9.20 я должен был быть в Борисполе. Это прилет уже был из Лондона. Мы выполнили работу – пошли поели в ресторан, вернулись, попрощались, вернулись по номерам. И время где-то было около часа ночи", – рассказывает Усик.

Поскольку до отъезда в аэропорт оставалось два или три часа, спортсмен решил почитать что-нибудь вместо того, чтобы ложиться спать.

"Ну, сходил в душ, лег на диван, читаю, там, все. И – не помню – в полчетвертого или 5 утра... То есть новостные некоторые паблики начали обновляться очень быстро", – говорит боксер.

По словам Усика, он сразу все понял.

"Когда пошла информация между нами, я имею в виду, с близкими, говорят: "В Борисполь прилетело сразу, туда, туда..." И я понимаю: аэропорты не работают – все. Супруга мне пишет: "Началась война". Я набираю сразу Серого – ну, кто со мной. Я говорю: "Перебивай билеты на Польшу", – вспоминает он.

Усик с командой приехали в аэропорт, поменяли билеты и полетели в Варшаву.

"И это все время, понятно, я в наушниках, и постоянно несколько ресурсов... Чтобы понимать, что происходит. Я постоянно набираю жену: "Как, что?" У меня в доме около 30 людей: День рождения. Мы добрались домой. Мы прилетели в Польшу. В Польше нас встретил товарищ, в Варшаве. Он нас отвез на границу", – вспоминает украинский чемпион.

Он добавил, что пешком нельзя было проходить контроль на КПП – на границе они просто подсели к соотечественнику в какую-то машину, и он перевез их через границу.

"То есть я 25 числа... 24-го: где-то часов в 9 вечера – я уже был на территории Украины. Я еще на заправке стал – там было написано: "Welcome to Ukraine". Не на заправке, но вот кордон я перешел, и 24 февраля где-то часов в 9 вечера я был уже на территории Украины", – вспоминает боксер.

В столицу Усик добирался на машинах. После КПП боксера и его компаньонов встретил человек и довез до Ровно. В Ровно компания пересела на другой автомобиль и приехала в Киев.

"Я где-то в 6 утра или в 7 приехал [домой]. Люди по встречке ехали. Там уже пробки были. Ну и понятно, новости. Когда мы ехали из Ровно в машине, я слушал, слушал, слушал, и я проснулся от того, что у меня затекла просто шея. Я так спал. Я не знаю, как я сложился. Я просто так завернулся, как-то лежал. Вот просто выключило за все это время, что я не спал практически, пока добирались. Очень тревожно было получать сообщения от жены: "Война", – поделился Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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