Усик: Во Львове в госпитале ребята из Мариуполя сказали: "Саня, так победа всем нужна". И я решил, что так я лучше помогу своей стране, чем сидя в окопе или в теробороне

"Какое "уезжать"? Нет, никуда не уезжать". Я и не собирался этого делать, – отметил Усик. – Но потом мне кто-то говорит: "У тебя бы забрали пояса". Никто бы у меня ничего не забрал. Все это бред. Дали бы мне какой-то отпуск – и все. Но, посидев, поразмыслив, общаясь с небесным отцом, я помолился и говорю: "Господи, дай понятие мне, что для меня лучше будет. Не для меня, а как я могу лучше сделать, если я поступлю вот так, вот так и вот так".

Важным моментом для боксера стало посещение госпиталя во Львове.

"Уже во Львове я был: мы поехали в госпиталь, пообщались с ребятами... Первые ребята – это Мариуполь которые... Ребята говорят: "Саня, пожалуйста. Так победа нам всем нужна..." Видео присылали. То есть я принял решение, что, действительно, таким образом я больше помогу своей стране, нежели я буду или в окопе, или в теробороне, или... То есть тут чуть-чуть другое. Моя задача – я понимаю какая", – подчеркнул Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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