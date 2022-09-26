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Усик: Во Львове в госпитале ребята из Мариуполя сказали: "Саня, так победа всем нужна". И я решил, что так я лучше помогу своей стране, чем сидя в окопе или в теробороне

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После нападения РФ в 2022 году Усик (второй справа) вступил в территориальную оборону
После нападения РФ в 2022 году Усик (второй справа) вступил в территориальную оборону
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO украинец Александр Усик рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что после полномасштабного вторжения РФ "крайне не хотел никуда уезжать" из Украины.

"Какое "уезжать"? Нет, никуда не уезжать". Я и не собирался этого делать, – отметил Усик. – Но потом мне кто-то говорит: "У тебя бы забрали пояса". Никто бы у меня ничего не забрал. Все это бред. Дали бы мне какой-то отпуск – и все. Но, посидев, поразмыслив, общаясь с небесным отцом, я помолился и говорю: "Господи, дай понятие мне, что для меня лучше будет. Не для меня, а как я могу лучше сделать, если я поступлю вот так, вот так и вот так".

Важным моментом для боксера стало посещение госпиталя во Львове.

"Уже во Львове я был: мы поехали в госпиталь, пообщались с ребятами... Первые ребята – это Мариуполь которые... Ребята говорят: "Саня, пожалуйста. Так победа нам всем нужна..." Видео присылали. То есть я принял решение, что, действительно, таким образом я больше помогу своей стране, нежели я буду или в окопе, или в теробороне, или... То есть тут чуть-чуть другое. Моя задача – я понимаю какая", – подчеркнул Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После нападения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у Джошуа в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, бокс, Дмитрий Гордон, Украина, Мариуполь, Александр Усик, госпиталь, Энтони Джошуа, интервью, чемпион мира
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