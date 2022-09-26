Усик: О бое с Джошуа многие говорили: "Ой, валидольно". Потому что в стране война и хотелось победы

"Семь. На данный момент семь. Потому что вчера мы смотрели отдельные раунды, – отметил Усик. – Первый раз, когда я смотрел, у меня были переживания, потому что большинство людей: "Ой, валидольно, ой, валидольно... Знаете, почему было валидольно, Ильич? Потому что от ситуации, которая у нас в стране – у нас война, – ожидания: хотелось победы. И тут много всяких... "Вот здесь... Да, да, да, проиграет. Та ты шо..." Согласитесь же, маразм: когда человек пишет о том, что "Усику помогут, потому что он украинец… Это настолько нечисто внутри головы, чтобы такое говорить".
Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью
После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с Джошуа.
17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.
Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.