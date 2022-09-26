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Усик: Я готов был идти воевать. Но мне человек сказал: “То, что ты тренируешься в тире, не значит, что ты можешь это сделать на поле боя. У тебя есть свое поле боя”

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Усик принес Украине морально важную спортивную победу, которая вдохновила многих во время войны
Усик принес Украине морально важную спортивную победу, которая вдохновила многих во время войны
Фото: usykaa / Instagram

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO украинец Александр Усик рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что после полномасштабного вторжения РФ был готов идти на войну.

"Семь месяцев уже идет война. Какое самое яркое впечатление или ужаса или радости у вас было за эти месяцы?", – спросил Гордон.

"Первые дни. Первый месяц, пока я находился тут. Потому что у меня, там, за домом грохотало, окна тряслись. Дети с женой спали в подвале, над нами и летало, и все остальное. Момент такой был, что надо было вывезти семью, детей, чтобы они не мешали", – поделился Усик.

Украинский чемпион говорит, что готов был идти воевать.

"То есть мне человек просто говорит: "Слушай, я тоже готов. Но кто меня туда возьмет? Но я подготовлен получше, чем ты. То, что мы ходим с тобой и ты тренируешься в тире, – это не значит, что ты можешь это сделать на поле боя. У тебя есть свое поле боя. Давай мы пообщаемся", – рассказал он.

По словам боксера, "посидев, поразмыслив, общаясь с небесным отцом, он помолился и попросил совета, как ему быть и уезжать ли на бой-реванш с британцем Энтони Джошуа (в котором Усик одержал победу. – "ГОРДОН").

"Господи, дай понятие мне, что для меня лучше будет. Не для меня, а как я могу лучше сделать, если я поступлю вот так, вот так и вот так", – вспоминает Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Усик вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и украинскому государству.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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