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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Усик: Я платил налоги там, где боксирую. Саудовская Аравия безналоговая. Я сделал так, чтобы процент налогов пошел в Украину

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Усик: Ворованные деньги не приносят удовольствия
Усик: Ворованные деньги не приносят удовольствия
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский боксер Александр Усик рассказал, как платит налоги.

Журналист отметил, что деньги, полученные за поединок с Энтони Джошуа, который состоялся в Саудовской Аравии, Усик завел в Украину.

"Это вдохновляющий пример, кстати, не только для спортсменов – для всех. Если Александр Усик заводит деньги в Украину – значит, он верит в Украину. Раз. Он хочет жить честно и платить налоги – два. По-моему, это блестяще", – сказал Гордон.

"Знаете, тут ничего такого нет. Просто все предыдущие поединки, которые я боксировал на других территориях мира, – я платил налоги там, где я боксирую. То есть они автоматически забирают. Тут – в стране, где я боксировал, – она безналоговая, то есть там не надо было. И естественно... Я общался и до того. Я спрашивал, как сделать так, чтобы процент налогов шел не в другую страну, а в мою страну. Я же как бы тружусь там и все остальное", – сообщил боксер.

Он подчеркнул, что ему важно вести свой бизнес чисто и открыто.

"Здесь у меня принципиальная позиция в бизнесе: все светлое, белое. Послушайте, мне кажется, вот это время других дел – черных – оно чуть-чуть заканчивается, потому что люди хотят выехать куда-то в Европу... Купить жилье, заплатить за, там, яхту, кто трудится, за ресторан, букинг, еще что-то. А ему говорят: "А где ты деньги взял?" А у него нет ответа, где он деньги взял. Потому что он их скоммуниздил. И он думает: "Что же мне делать?" Я не хочу так бояться. И ворованные деньги не приносят удовольствия", – отметил Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

21 августа 2022 года Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, налоги, спорт, Саудовская Аравия, бизнес, Александр Усик, деньги, спортсмены, интервью
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