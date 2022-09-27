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27 сентября, 2022
 
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Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Усик: Да, в какой-то момент, естественно, нет близости со второй половинкой
Усик: Да, в какой-то момент, естественно, нет близости со второй половинкой
Фото: usykaa / Instagram

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO украинец Александр Усик рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, соблюдает ли он сексуальное воздержание перед боем.

"Если жены рядом нет, тогда нельзя, наверное. А если жена рядом есть – почему нет? Ну, или девушка", – отметил он.

По словам Усика, мнение, что боксерам нельзя заниматься сексом перед предстоящим боем, – это придуманные вещи из СССР.

"Они просто не до конца рассказали схему, как это работает. Если заниматься любовью з жінкою чи, там, з дівчиною, з якою ти зустрічаєшся, на протяжении всей ночи, то понятно, что утром ты будешь выходить – и тебе будет крышка", – сказал он.

Боксер добавил, что, "если делать это полночи или хотя бы четверть, то ничего страшного не будет".

"Да, в какой-то момент, естественно, нет близости со второй половинкой. Я сам для себя устанавливаю. У меня это происходит за месяц. Если у меня есть возможность, если я готовлюсь дома. Но я все равно не дома живу, но я на выходные приезжаю к супруге. Там, в субботу приезжаю, в воскресенье мы с детьми и супругой идем в церковь", – сказал он.

Боксер добавил, что он отдает столько энергии в день на трех тренировках, что о сексе даже не хочется думать.

"Ты думаешь: "Поскорей бы сейчас в кровать", – отметил он.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

Контекст:

Жену Усика зовут Екатерина. Пара воспитывает дочь Елизавету (2010) и сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).

Спортсмен – уроженец Симферополя. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.

17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Теги: Украина, спорт, Александр Усик, секс, спортсмены, тренировка, жена, чемпион мира
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