Усик рассказал, можно ли боксерам заниматься сексом перед поединком

Усик: Да, в какой-то момент, естественно, нет близости со второй половинкой Фото: usykaa / Instagram

"Если жены рядом нет, тогда нельзя, наверное. А если жена рядом есть – почему нет? Ну, или девушка", – отметил он.

По словам Усика, мнение, что боксерам нельзя заниматься сексом перед предстоящим боем, – это придуманные вещи из СССР.

"Они просто не до конца рассказали схему, как это работает. Если заниматься любовью з жінкою чи, там, з дівчиною, з якою ти зустрічаєшся, на протяжении всей ночи, то понятно, что утром ты будешь выходить – и тебе будет крышка", – сказал он.

Боксер добавил, что, "если делать это полночи или хотя бы четверть, то ничего страшного не будет".

"Да, в какой-то момент, естественно, нет близости со второй половинкой. Я сам для себя устанавливаю. У меня это происходит за месяц. Если у меня есть возможность, если я готовлюсь дома. Но я все равно не дома живу, но я на выходные приезжаю к супруге. Там, в субботу приезжаю, в воскресенье мы с детьми и супругой идем в церковь", – сказал он.

Боксер добавил, что он отдает столько энергии в день на трех тренировках, что о сексе даже не хочется думать.

"Ты думаешь: "Поскорей бы сейчас в кровать", – отметил он.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью