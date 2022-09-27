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Усик: Многие зацикливаются на нокауте, и когда он не получается, у них сломан план. Я же готовлюсь на 15 раундов

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Усик: С меньшим количеством повреждений надо уходить с ринга
Усик: С меньшим количеством повреждений надо уходить с ринга
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO украинец Александр Усик рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, как он готовится к боям.

"У многих спортсменов, у боксеров, есть "нокаут, нокаут, нокаут..." Многие зацикливаются на нокауте. Когда нокаут не получается, у них сломан план: "Что же нам делать?" У меня конкретно, у моей команды – мы ставим себе задачу: мы готовим себя на 15 раундов", – поделился Усик.

Он подчеркнул, что готовится даже не к 12 максимально возможным в профессиональном поединке раундам, а к 15, "и нужен каждый раунд".  

"Если в каком-то из раундов приходит успех, или наработанные комбинации – и я заканчиваю досрочно поединок, то хорошо, закончили. Если не получается, то выиграли 12 раундов, забрали большинство раундов – отлично. С меньшим количеством повреждений надо уходить с ринга", – пояснил боксер свою стратегию. 

Он также отметил на примере одного из своих боев, что за весь поединок "аперкот и боковой удар прошел три или четыре раза", хотя тренирует он эту связку на каждой тренировке, минимум по 100 раз. 

"То есть больше 10 тыс. ударов нанес в тренировке, а в бою только три. Хороших три и три заметных. Башка улетела, отлетела – и судьи это засчитали. Это выигранные раунды. Если это в каждом раунде делать, то это выигранные раунды", – сказал Усик. 

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Поединок длился все 12 раундов.

21 августа 2022 года Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Усик посвятил победу над Джошуа Украине и ВСУ

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: бокс, спорт, Александр Усик, спортсмены, тренировка
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