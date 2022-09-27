Усик: Многие зацикливаются на нокауте, и когда он не получается, у них сломан план. Я же готовлюсь на 15 раундов

"У многих спортсменов, у боксеров, есть "нокаут, нокаут, нокаут..." Многие зацикливаются на нокауте. Когда нокаут не получается, у них сломан план: "Что же нам делать?" У меня конкретно, у моей команды – мы ставим себе задачу: мы готовим себя на 15 раундов", – поделился Усик.

Он подчеркнул, что готовится даже не к 12 максимально возможным в профессиональном поединке раундам, а к 15, "и нужен каждый раунд".

"Если в каком-то из раундов приходит успех, или наработанные комбинации – и я заканчиваю досрочно поединок, то хорошо, закончили. Если не получается, то выиграли 12 раундов, забрали большинство раундов – отлично. С меньшим количеством повреждений надо уходить с ринга", – пояснил боксер свою стратегию.

Он также отметил на примере одного из своих боев, что за весь поединок "аперкот и боковой удар прошел три или четыре раза", хотя тренирует он эту связку на каждой тренировке, минимум по 100 раз.

"То есть больше 10 тыс. ударов нанес в тренировке, а в бою только три. Хороших три и три заметных. Башка улетела, отлетела – и судьи это засчитали. Это выигранные раунды. Если это в каждом раунде делать, то это выигранные раунды", – сказал Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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