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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве и ряде областей – воздушная тревога. Власти призывают граждан находиться в укрытиях

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Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Утром 16 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua

Скриншот: alerts.in.ua
Скриншот: alerts.in.ua

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал украинцев не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях. 

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил о заходе первых ракет российских оккупантов. 

По его информации, ожидается запуск около 60 ракет. " На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум", – написал Ким. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: война России против Украины, ракеты, Кирилл Тимошенко, Виталий Ким, воздушная тревога
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