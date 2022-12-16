В Киеве и ряде областей – воздушная тревога. Власти призывают граждан находиться в укрытиях

Об этом свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua.

Скриншот: alerts.in.ua

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал украинцев не игнорировать тревогу и находиться в укрытиях.

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил о заходе первых ракет российских оккупантов.

По его информации, ожидается запуск около 60 ракет. " На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум", – написал Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)