Войска РФ нанесли три ракетных удара по Харьковской области, в областном центре возможны проблемы с электричеством – местные власти

"Оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковской области. Только что нанесли как минимум три удара. Просим жителей не игнорировать сигналы тревоги! Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в сводке по итогам прошедших суток.

РФ атаковала объекты критической инфраструктуры, по предварительной информации, пострадавших нет, добавил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы слышны в Харькове. Он предупредил, что из-за ударов в областном центре возможны проблемы с электричеством.