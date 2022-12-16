В Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы – Кличко

Воздушная тревога почти по всей Украине продолжается Фото: EPA

"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место", – сообщил он.

Кличко призвал жителей столицы оставаться в укрытиях.

Позже Кличко сообщил о взрыве также в Днепровском районе.

Также взрыв прогремел в Голосеевском районе столицы, написал мэр.

"Взрыв в Голосеевском районе. Не покидайте укрытий! Атака на столицу продолжается", – заявил он.

Ранее в Киевской ОВА сообщали о работе в области системы ПВО.