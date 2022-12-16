В Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева прогремели взрывы – Кличко

"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место", – сообщил он.
Кличко призвал жителей столицы оставаться в укрытиях.
Позже Кличко сообщил о взрыве также в Днепровском районе.
Также взрыв прогремел в Голосеевском районе столицы, написал мэр.
"Взрыв в Голосеевском районе. Не покидайте укрытий! Атака на столицу продолжается", – заявил он.
Ранее в Киевской ОВА сообщали о работе в области системы ПВО.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00, по информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.