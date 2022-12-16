В Украине в связи с российскими обстрелами вводятся аварийные отключения света – Офис президента

"В связи с прилетами по энергообъектам в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения", – написал он.

Тимошенко отметил, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, электрики и все службы работают на местах прилетов. Найти ближайший "пункт несокрушимости" можно по ссылке.

Об отключениях или перебоях с электроэнергией уже заявили главы Николаевской, Сумской, Харьковской ОВА. Превентивно отключают электричество в Кривом Роге, полностью обесточены Харьков и Полтава, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергообъектов в результате ракетных ударов утром 16 декабря на востоке и на юге Украины.