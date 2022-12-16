В Украине в связи с российскими обстрелами вводятся аварийные отключения света – Офис президента

"В связи с прилетами по энергообъектам в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием отнестись к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения", – написал он.
Тимошенко отметил, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, электрики и все службы работают на местах прилетов. Найти ближайший "пункт несокрушимости" можно по ссылке.
Об отключениях или перебоях с электроэнергией уже заявили главы Николаевской, Сумской, Харьковской ОВА. Превентивно отключают электричество в Кривом Роге, полностью обесточены Харьков и Полтава, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве, кроме экстренных отключений света, перебои с водой.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергообъектов в результате ракетных ударов утром 16 декабря на востоке и на юге Украины.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.