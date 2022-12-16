В Кривом Роге оккупанты нанесли удар по жилому дому, под завалами могут быть люди – ОП

"Попадание в жилой дом. Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", – написал он.
Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что в городе есть попадания российских ракет, какие объекты поражены, он не уточнял.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00, по информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты. Взрывы произошли в Киеве.