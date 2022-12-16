В Кривом Роге оккупанты нанесли удар по жилому дому, под завалами могут быть люди – ОП

Экстренные службы уже работают на месте удара по Кривому Рогу, сообщили в ОП Фото: ДСНС України / Facebook (иллюстративное)

"Попадание в жилой дом. Есть разрушение. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы", – написал он.

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что в городе есть попадания российских ракет, какие объекты поражены, он не уточнял.