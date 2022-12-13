В Кривом Роге сокращают комендантский час

В решении, подписанном Вилкулом, говорится, что комендантский час сокращают, учитывая оперативные данные о ситуации с безопасностью Фото: president.gov.ua

С 13 декабря он будет действовать с 23.00 до 05.00. До сих пор комендантский час в городе начинался с 22.00.

В документе, опубликованном Вилкулом, поясняется, что это решение принято, учитывая оперативную информацию относительно ситуации с безопасностью, рекомендации командиров подразделений ВСУ и руководителей правоохранительных органов.

Кроме того, в решении упоминается распоряжение начальника ОВА Валентина Резниченко, согласно которому на территории большей части Днепропетровской области комендантский час действует с 23.00. В Никопольском районе его позднее сократили из-за обстрелов оккупантов.