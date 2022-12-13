В Кривом Роге сокращают комендантский час

С 13 декабря он будет действовать с 23.00 до 05.00. До сих пор комендантский час в городе начинался с 22.00.
В документе, опубликованном Вилкулом, поясняется, что это решение принято, учитывая оперативную информацию относительно ситуации с безопасностью, рекомендации командиров подразделений ВСУ и руководителей правоохранительных органов.
Кроме того, в решении упоминается распоряжение начальника ОВА Валентина Резниченко, согласно которому на территории большей части Днепропетровской области комендантский час действует с 23.00. В Никопольском районе его позднее сократили из-за обстрелов оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час. Его длительность устанавливают местные военные администрации или военное командование.
В комендантский час выходить можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.