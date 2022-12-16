В Днепре слышали взрывы. Власти Кривого Рога сообщили о попадании ракет

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул за несколько минут до взрывов сообщал в Telegram, что в направлении города летят две российские ракеты. Позже он проинформировал, что в городе есть попадания ракет.

О том, что ракеты направлены на Днепропетровскую область, писал также глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он предупреждает об угрозе повторных пусков.

В Днепре и Запорожье слышны взрывы, сообщает "Суспільне".