В Днепре слышали взрывы. Власти Кривого Рога сообщили о попадании ракет

Глава городской военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул за несколько минут до взрывов сообщал в Telegram, что в направлении города летят две российские ракеты. Позже он проинформировал, что в городе есть попадания ракет.
О том, что ракеты направлены на Днепропетровскую область, писал также глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он предупреждает об угрозе повторных пусков.
В Днепре и Запорожье слышны взрывы, сообщает "Суспільне".
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00, по информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты.