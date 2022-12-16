В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины – Минэнерго

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны", – написал министр.
По его словам, обстрелы продолжаются.
Министр предупредил, что возможно падение объемов генерации, уже происходят аварийные отключения света.
"Как только это будет возможно – энергетики будут возобновлять энергоснабжение", – заверил он.
Об отключениях или перебоях с электроэнергией уже заявили главы Николаевской, Сумской, Харьковской ОВА. Превентивно отключают электричество в Кривом Роге, полностью обесточены Харьков и Полтава, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве перебои с водой.
Контекст:
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.