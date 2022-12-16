ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины – Минэнерго

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В министерстве обещают возобновлять энергоснабжение, как только это будет возможно
В министерстве обещают возобновлять энергоснабжение, как только это будет возможно
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении энергообъектов в результате ракетных ударов утром 16 декабря. Об этом он написал в Facebook.

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны", – написал министр. 

По его словам, обстрелы продолжаются.

Министр предупредил, что возможно падение объемов генерации, уже происходят аварийные отключения света.

"Как только это будет возможно – энергетики будут возобновлять энергоснабжение", – заверил он.

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid027Q41ut6bP6duRMn55yH5CsXcHpPt6azLzXXZFspnF7msz3vUQLQih5RvyYSMiqb7l

Об отключениях или перебоях с электроэнергией уже заявили главы Николаевской, Сумской, Харьковской ОВА. Превентивно отключают электричество в Кривом Роге, полностью обесточены Харьков и Полтава, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве перебои с водой. 

Контекст:

Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00. По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.

Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилетыв Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом

Теги: энергетика, электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, война России против Украины, инфраструктура, Герман Галущенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Тыквенные галушки с сыром. Рецепт от эксперта
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
Огневич прокомментировала обвинения в плагиате после премьеры новой песни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (164995)
2
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (161889)
3
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (100547)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (70064)
5
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (65151)
6
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (59699)
7
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (53308)
8
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (41268)
 
 
 
 