В результате российской атаки повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины – Минэнерго

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны", – написал министр.

По его словам, обстрелы продолжаются.

Министр предупредил, что возможно падение объемов генерации, уже происходят аварийные отключения света.

"Как только это будет возможно – энергетики будут возобновлять энергоснабжение", – заверил он.

Об отключениях или перебоях с электроэнергией уже заявили главы Николаевской, Сумской, Харьковской ОВА. Превентивно отключают электричество в Кривом Роге, полностью обесточены Харьков и Полтава, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве перебои с водой.