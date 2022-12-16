Главы ряда областей Украины сообщили о превентивных или экстренных отключениях света на фоне российских атак

"Из-за российской массированной ракетной атаки временно отсутствует электроснабжение", – сообщил начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В Николаеве и Николаевской области применяются аварийные отключения электричества, продолжает работать ПВО, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"Для предотвращения последствий аварийных отключений энергетики превентивно отключают электроэнергию. Критическая инфраструктура переходит на генераторы. Возможно краткосрочное снижение давления воды", – написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Возможны перебои с электричеством в Харьковской области, предупредил глава ОВА Олег Синегубов.

Об аварийных отключениях из-за российской массированной ракетной атаки сообщил и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, но позднее отредактировал это сообщение. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что город полностью обесточен.

О полном отсутствии электричества сообщают власти Харькова и Полтавы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве перебои с водой.