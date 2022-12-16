Главы ряда областей Украины сообщили о превентивных или экстренных отключениях света на фоне российских атак

"Из-за российской массированной ракетной атаки временно отсутствует электроснабжение", – сообщил начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В Николаеве и Николаевской области применяются аварийные отключения электричества, продолжает работать ПВО, сообщил глава ОВА Виталий Ким.
"Для предотвращения последствий аварийных отключений энергетики превентивно отключают электроэнергию. Критическая инфраструктура переходит на генераторы. Возможно краткосрочное снижение давления воды", – написал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Возможны перебои с электричеством в Харьковской области, предупредил глава ОВА Олег Синегубов.
Об аварийных отключениях из-за российской массированной ракетной атаки сообщил и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, но позднее отредактировал это сообщение. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что город полностью обесточен.
О полном отсутствии электричества сообщают власти Харькова и Полтавы, в Кременчуге отключили и отопление. В Киеве перебои с водой.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00, по информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты, в Запорожской известно о 15 попаданиях ракет. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.