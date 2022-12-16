Россияне нанесли уже 15 ударов по Запорожской области – глава ОВА

"Пока известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры", – написал он.
Ранее секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщал о 12 ударах.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00, по информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.