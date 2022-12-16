Россияне нанесли уже 15 ударов по Запорожской области – глава ОВА

Старух рассказал о ракетных ударах по области Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

"Пока известно о полутора десятках прилетов российских ракет. Последствия вражеской атаки уточняются. Работают все службы. Просим граждан приготовиться к возможным временным ограничениям на время восстановления поврежденной инфраструктуры", – написал он.

Ранее секретарь Запорожского городского совета, и.о. мэра Анатолий Куртев сообщал о 12 ударах.