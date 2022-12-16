Войска РФ нанесли уже 12 ракетных ударов по Запорожью – и.о. мэра

"Проклятые рашисты атакуют Запорожье. Нанесено уже около 12 ракетных ударов", – написал он и призвал жителей города находиться в укрытиях.
С таким же призывом выступил глава областной администрации Александр Старух.
Тревога по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, была объявлена около 8.00, по информации главы Николаевской областной государственной военной администрации Виталия Кима, ожидается пуск порядка 60 ракет.
Согласно сообщениям обладминистраций, за время тревоги в Киевской и Полтавской областях сработала ПВО, в Харьковской есть прилеты. Взрывы произошли в Киеве. В Кривом Роге есть попадание в жилой дом.