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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты атакуют на четырех направлениях, в том числе запорожском – Генштаб ВСУ

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ВСУ сдерживают атаки противника в районе двух областей
ВСУ сдерживают атаки противника в районе двух областей
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать в районе Запорожской и Донецкой областей, проинформировал 12 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг ведет обстрелы на разных участках боевых действий, в том числе наносит ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и России продолжают находиться в приграничных с Украиной районах", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LCnidHVRs23zLEAtYSg3bpXSmpBBCHKF2RCTUA1siFMwf9d7DkDCxqbBdkCSmCv6l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Последние несколько недель оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Запорожье, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Авдеевка, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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