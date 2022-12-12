Российские оккупанты атакуют на четырех направлениях, в том числе запорожском – Генштаб ВСУ

ВСУ сдерживают атаки противника в районе двух областей Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг ведет обстрелы на разных участках боевых действий, в том числе наносит ракетные удары по гражданской инфраструктуре.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и России продолжают находиться в приграничных с Украиной районах", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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Последние несколько недель оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои.