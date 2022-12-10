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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются прорвать оборону украинской армии на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты сосредоточились на атаках на востоке Украины
Оккупанты сосредоточились на атаках на востоке Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты атакует позиции украинской армии в районе Авдеевки и Бахмута Донецкой области. Об этом проинформировал 10 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Осуществил обстрелы позиций сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 20 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, враг ведет оборону и обстреливает позиции украинцев на новопавловском направлении. Обстрелы со стороны оккупантов фиксируются на слобожанском, купянском, лиманском, запорожском и херсонском направлениях.

Со стороны Беларуси наступательных группировок противника не обнаружено, подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027SZWEfLc1xkX6d4ksH5HfZwZ5AptJzexGT4wuF92X4WyKbVNCAYi7ih3LZrP4uMLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, война, Генштаб ВСУ, оборона, Авдеевка, артиллерия, вторжение, ВСУ, обстрелы, украинцы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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