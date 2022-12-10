Оккупанты пытаются прорвать оборону украинской армии на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Осуществил обстрелы позиций сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 20 населенных пунктов", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, враг ведет оборону и обстреливает позиции украинцев на новопавловском направлении. Обстрелы со стороны оккупантов фиксируются на слобожанском, купянском, лиманском, запорожском и херсонском направлениях.
Со стороны Беларуси наступательных группировок противника не обнаружено, подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский еще в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он отметил, что на этих направлениях – "ад".