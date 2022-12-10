Оккупанты пытаются прорвать оборону украинской армии на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Осуществил обстрелы позиций сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 20 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, враг ведет оборону и обстреливает позиции украинцев на новопавловском направлении. Обстрелы со стороны оккупантов фиксируются на слобожанском, купянском, лиманском, запорожском и херсонском направлениях.

Со стороны Беларуси наступательных группировок противника не обнаружено, подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)