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ВОЙНА В УКРАИНЕ

9 декабря оккупанты нанесли пять ракетных и около 20 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

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Россия наносит ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Россия наносит ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Российские оккупанты за сутки нанесли пять ракетных и около 20 авиаударов по территории Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 10 декабря.

Также войска РФ совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ракетным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка на Запорожье. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Также из танков, артиллерии и минометов оккупанты наносили удары в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

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Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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