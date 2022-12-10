9 декабря оккупанты нанесли пять ракетных и около 20 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Ракетным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка на Запорожье. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – говорится в сообщении.
Также из танков, артиллерии и минометов оккупанты наносили удары в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.