9 декабря оккупанты нанесли пять ракетных и около 20 авиаударов по Украине – Генштаб ВСУ

Россия наносит ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения Фото: EPA

Также войска РФ совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ракетным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка на Запорожье. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Также из танков, артиллерии и минометов оккупанты наносили удары в районах населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.