Преступления РФ против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой, для восстановления справедливости нужен единый правовой фронт – Зеленский

Об этом, выступая в Киеве на международной конференции "UA: Права человека в темные времена", заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляция велась в YouTube.

"Украинские города и наши городки, наши села, которые российская артиллерия разбивает прямо на камни, не одно, не два, а десятки таких разрушенных городов и сел. Авиационные, ракетные терроры, удары Российской Федерации, так напоминающие нацистские бомбардировки Британии, Лондона. Из всех ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов. Против людей. Против человечности", – подчеркнул он.

Зеленский также рассказал о российских фильтрационных лагерях, а также о пыточных и массовых захоронениях, которые обнаруживают на деоккупированных территориях Украины.

"Принудительная депортация украинцев: более 2 млн человек вывезено. Незаконное усыновление в российских семьях наших украинских детишек, которые были фактически похищены, угнаны из Украины. Преступная мобилизация граждан Украины на оккупированной территории в оккупационную армию. Все это реальные примеры. Минный террор против украинцев, постоянные обстрелы, постоянные жертвы в приграничной зоне с РФ и в прифронтовых районах. Это все – такой страшный объем совершенных преступлений и разрушенных судеб", – добавил он.

Для восстановления справедливости необходимо максимально возможное сотрудничество международных партнеров, продолжил Зеленский.

"Должен быть единый правовой фронт, который преодолеет российскую геноцидную политику", – резюмировал он.

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