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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада призвала мир признать и осудить энергетический терроризм России в Украине

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Из-за атак РФ украинцы подолгу сидят без света и тепла
Фото: EPA

Верховная Рада 1 декабря одобрила заявление, в котором призывает мировое сообщество признать и осудить энергетический терроризм Российской Федерации в Украине. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

В проекте постановления №8230 Рада призывает ускорить предоставление современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, необходимых для защиты Украины, ускорить поставки высоковольтного оборудования для срочного возобновления бесперебойного питания критической инфраструктуры, а также усилить санкции.

Также парламент отмечает необходимость шагов по созданию специального международного трибунала для расследования военных преступлений России.

Отдельно в заявлении Рада призывает международное сообщество в соответствии с международными стандартами и процедурами признать Россию государством-спонсором терроризма, а его преступные действия против Украины – геноцидом украинского народа.

"Принятие заявления станет очередным шагом на пути к прекращению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и всех ее вооруженных формирований с суверенной территории Украины в ее международно признанных границах", – говорится в пояснительной записке к документу.

Контекст:

23 ноября произошел очередной массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, появились проблемы с водо- и теплоснабжением. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20% и пока таким остается. До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на 29 ноября, потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.

Теги: Верховная Рада, Россия, терроризм, энергетика, электричество, геноцид, война России против Украины
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