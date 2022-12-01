Рада призвала мир признать и осудить энергетический терроризм России в Украине

В проекте постановления №8230 Рада призывает ускорить предоставление современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, необходимых для защиты Украины, ускорить поставки высоковольтного оборудования для срочного возобновления бесперебойного питания критической инфраструктуры, а также усилить санкции.

Также парламент отмечает необходимость шагов по созданию специального международного трибунала для расследования военных преступлений России.

Отдельно в заявлении Рада призывает международное сообщество в соответствии с международными стандартами и процедурами признать Россию государством-спонсором терроризма, а его преступные действия против Украины – геноцидом украинского народа.

"Принятие заявления станет очередным шагом на пути к прекращению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и всех ее вооруженных формирований с суверенной территории Украины в ее международно признанных границах", – говорится в пояснительной записке к документу.