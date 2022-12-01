Рада призвала мир признать и осудить энергетический терроризм России в Украине

В проекте постановления №8230 Рада призывает ускорить предоставление современных систем противовоздушной и противоракетной обороны, необходимых для защиты Украины, ускорить поставки высоковольтного оборудования для срочного возобновления бесперебойного питания критической инфраструктуры, а также усилить санкции.
Также парламент отмечает необходимость шагов по созданию специального международного трибунала для расследования военных преступлений России.
Отдельно в заявлении Рада призывает международное сообщество в соответствии с международными стандартами и процедурами признать Россию государством-спонсором терроризма, а его преступные действия против Украины – геноцидом украинского народа.
"Принятие заявления станет очередным шагом на пути к прекращению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и всех ее вооруженных формирований с суверенной территории Украины в ее международно признанных границах", – говорится в пояснительной записке к документу.
23 ноября произошел очередной массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, появились проблемы с водо- и теплоснабжением. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20% и пока таким остается. До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".
По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на 29 ноября, потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.