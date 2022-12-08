Комитет Сената США одобрил резолюцию с признанием действий РФ геноцидом украинского народа

Теперь документ могут вынести на рассмотрение Сената, однако дата голосования пока не определена.
В пресс-центре соавтора резолюции, сенатора Джима Риша "Голосу Америки" сообщили, что это зависит от лидера демократического большинства в Сенате, сенатора Чака Шумера.
В проекте резолюции указано, что Сенат "осуждает Российскую Федерацию за совершение актов геноцида против украинского народа", а также призывает США совместно с НАТО и Евросоюзом поддержать правительство Украины "для предотвращения дальнейших актов российского геноцида против украинского народа".
Также в проекте говорится, что Сенат "поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Американский историк и философ, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил 21 октября, что Россия и ее президент Владимир Путин ведут политику, основанную на геноциде, в том числе в отношении Украины и украинцев.
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