Комитет Сената США одобрил резолюцию с признанием действий РФ геноцидом украинского народа

Теперь резолюцию могут вынести на рассмотрение Сената США Фото: depositphotos.com

Теперь документ могут вынести на рассмотрение Сената, однако дата голосования пока не определена.

В пресс-центре соавтора резолюции, сенатора Джима Риша "Голосу Америки" сообщили, что это зависит от лидера демократического большинства в Сенате, сенатора Чака Шумера.

В проекте резолюции указано, что Сенат "осуждает Российскую Федерацию за совершение актов геноцида против украинского народа", а также призывает США совместно с НАТО и Евросоюзом поддержать правительство Украины "для предотвращения дальнейших актов российского геноцида против украинского народа".

Также в проекте говорится, что Сенат "поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид".