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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Комитет Сената США одобрил резолюцию с признанием действий РФ геноцидом украинского народа

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Теперь резолюцию могут вынести на рассмотрение Сената США
Теперь резолюцию могут вынести на рассмотрение Сената США
Фото: depositphotos.com

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о признании действий РФ против Украины геноцидом. Об этом 7 декабря сообщила украинская служба "Голосу Америки".

Теперь документ могут вынести на рассмотрение Сената, однако дата голосования пока не определена.

В пресс-центре соавтора резолюции, сенатора Джима Риша "Голосу Америки" сообщили, что это зависит от лидера демократического большинства в Сенате, сенатора Чака Шумера.

В проекте резолюции указано, что Сенат "осуждает Российскую Федерацию за совершение актов геноцида против украинского народа", а также призывает США совместно с НАТО и Евросоюзом поддержать правительство Украины "для предотвращения дальнейших актов российского геноцида против украинского народа".

Также в проекте говорится, что Сенат "поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.  

Американский историк и философ, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер заявил 21 октября, что Россия и ее президент Владимир Путин ведут политику, основанную на геноциде, в том числе в отношении Украины и украинцев.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания постоянного совета ОБСЕ 28 октября, что действия России в войне против Украины подпадают под определение геноцида.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, геноцид, Сенат США, резолюция, война России против Украины
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