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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются вести наступление на бахмутском направлении, на лиманском и авдеевском – улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на бахмутском направлении.

Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На лиманском и авдеевском направлениях [противник] пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и девять авиаударов, также было зафиксировано 25 обстрелов из РСЗО.

"Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что угроза нанесения Россией ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры Украины "сохраняется и дальше".

Отмечается, что оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на девяти направлениях, в частности более 20 – на бахмутском направлении.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RdkUN4VDMb4WU8WgfzGVhnoVLzZ1XNNruZPgXHHkYBYivXUzPKKmD6cWZgEVqnH3l

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Россия в войне против Украины пошла ва-банк на Донбассе, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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