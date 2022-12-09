Оккупанты пытаются вести наступление на бахмутском направлении, на лиманском и авдеевском – улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"На лиманском и авдеевском направлениях [противник] пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, в течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и девять авиаударов, также было зафиксировано 25 обстрелов из РСЗО.
"Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области", – сказано в сообщении.
В Генштабе ВСУ добавили, что угроза нанесения Россией ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры Украины "сохраняется и дальше".
Отмечается, что оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на девяти направлениях, в частности более 20 – на бахмутском направлении.
В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".
Россия в войне против Украины пошла ва-банк на Донбассе, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.