Оккупанты пытаются вести наступление на бахмутском направлении, на лиманском и авдеевском – улучшить тактическое положение – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На лиманском и авдеевском направлениях [противник] пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в течение суток оккупанты нанесли четыре ракетных и девять авиаударов, также было зафиксировано 25 обстрелов из РСЗО.

"Ракетным ударам подверглись мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области", – сказано в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что угроза нанесения Россией ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры Украины "сохраняется и дальше".

Отмечается, что оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на девяти направлениях, в частности более 20 – на бахмутском направлении.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за текущие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

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