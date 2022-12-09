Оккупанты продолжают терять живую силу в Украине и проводят мобилизацию в России – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании", – говорится в сообщении.
В то же время в отдельных регионах РФ продолжаются мероприятия по мобилизации, отметили в Генштабе.
"Так, военнообязанным в Самарской области [РФ] продолжают вручать повестки", – сказано в сообщении.
7 декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". В то же время в американском Институте исследования войны увидели признаки того, что Россия намерена объявить вторую волну мобилизации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 9 декабря, украинские военные уничтожили около 93 390 российских оккупантов.
7 декабря спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне на луганском направлении, элементом которого, возможно, является купянское направление, готовят контрнаступательную операцию.
В Генштабе отметили 8 декабря, что оккупанты проводят реорганизацию подразделений в Луганской области.