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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают терять живую силу в Украине и проводят мобилизацию в России – Генштаб ВСУ

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В центральную городскую больницу Кадиевки было доставлено до 50 раненых наемников, отметили в Генштабе ВСУ
В центральную городскую больницу Кадиевки было доставлено до 50 раненых наемников, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Россия продолжает терять живую силу в войне против Украины. Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании", – говорится в сообщении.

В то же время в отдельных регионах РФ продолжаются мероприятия по мобилизации, отметили в Генштабе.

"Так, военнообязанным в Самарской области [РФ] продолжают вручать повестки", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RdkUN4VDMb4WU8WgfzGVhnoVLzZ1XNNruZPgXHHkYBYivXUzPKKmD6cWZgEVqnH3l

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". В то же время в американском Институте исследования войны увидели признаки того, что Россия намерена объявить вторую волну мобилизации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ на 9 декабря, украинские военные уничтожили около 93 390 российских оккупантов.

7 декабря спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россияне на луганском направлении, элементом которого, возможно, является купянское направление, готовят контрнаступательную операцию.

В Генштабе отметили 8 декабря, что оккупанты проводят реорганизацию подразделений в Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, мобилизация, раненые, больница, наемники, война России против Украины, Кадиевка, российские оккупанты
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