Оккупанты продолжают терять живую силу в Украине и проводят мобилизацию в России – Генштаб ВСУ

В центральную городскую больницу Кадиевки было доставлено до 50 раненых наемников, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

"За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании", – говорится в сообщении.

В то же время в отдельных регионах РФ продолжаются мероприятия по мобилизации, отметили в Генштабе.

"Так, военнообязанным в Самарской области [РФ] продолжают вручать повестки", – сказано в сообщении.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". В то же время в американском Институте исследования войны увидели признаки того, что Россия намерена объявить вторую волну мобилизации.

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