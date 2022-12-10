ВСУ отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях 9 декабря – Генштаб

ВСУ за сутки поразили четыре пункта управления Фото: EPA

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Также подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили четыре пункта управления и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.