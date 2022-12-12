В Донецке оккупанты мобилизуют в свои подразделения женщин – Генштаб ВСУ

С целью пополнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1-го армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка", – говорится в сообщении.
Украинские военные также рассказали, что в больнице в Кременной Луганской области находится "более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести".
"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава оккупантов", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Донецк оккупирован с 2014 года.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. С тех пор по 12 декабря потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, составили около 94 760 человек личного состава.