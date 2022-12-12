В Донецке оккупанты мобилизуют в свои подразделения женщин – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, безвозвратные потери оккупантов с февраля доходят до 95 тыс. Фото: ЕРА

С целью пополнения потерь в живой силе и доукомплектования подразделений 1-го армейского корпуса по мобилизации призывают женщин. 28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка", – говорится в сообщении.

Украинские военные также рассказали, что в больнице в Кременной Луганской области находится "более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести".

"Авиация сил обороны за текущие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава оккупантов", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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