Украинские военные отбили ряд атак оккупантов на Донбассе и поразили девять пунктов управления россиян – Генштаб ВСУ

Украинские бойцы за сутки ударили по нескольким пунктам управления, районам сосредоточения оккупантов и их техники и российским складам боеприпасов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов.