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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили ряд атак оккупантов на Донбассе и поразили девять пунктов управления россиян – Генштаб ВСУ

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Украинские бойцы за сутки ударили по нескольким пунктам управления, районам сосредоточения оккупантов и их техники и российским складам боеприпасов
Украинские бойцы за сутки ударили по нескольким пунктам управления, районам сосредоточения оккупантов и их техники и российским складам боеприпасов 
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки украинские военные отбили российские атаки в районах 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 декабря.

"За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области", – говорится в сообщении.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02F7p4EeK4Vq6ep7MdJWRLizu5p5GkSAYHm4dRCF3kdYwHAsMdZaMGK1LNUMz2aY6kl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Макеевка, Марьинка, Соледар, Красногоровка, артиллерия, война России против Украины, Новомихайловка, потери армии России, Белогоровка, Верхнекаменское
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