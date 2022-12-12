Украинские военные отбили ряд атак оккупантов на Донбассе и поразили девять пунктов управления россиян – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области", – говорится в сообщении.
Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.
Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.