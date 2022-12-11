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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ нанесла по Украине три ракетных и 17 авиаударов 10 декабря – Генштаб ВСУ

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В субботу РФ вновь обстреливала территорию Украины
В субботу РФ вновь обстреливала территорию Украины
Фото: EPA

Российские оккупанты нанесли три ракетных и 17 авиаударов по Украине 10 декабря. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 11 декабря.

Также войска РФ совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Также из минометов, артиллерии и танков оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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