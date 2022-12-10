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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о сотрудничестве РФ и Ирана: Ось зла сформирована. Будем молча наблюдать?

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Подоляк: Россия помогает Ирану военными технологиями для поджога Ближнего Востока. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности
Подоляк: Россия помогает Ирану военными технологиями для поджога Ближнего Востока. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности
Фото: Офіс Президента / Telegram

Военное сотрудничество России и Ирана касается не только Украины, речь идет о глобальной безопасности.

Об этом в Twitter 10 декабря заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога Ближнего Востока. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?" – написал он. 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Россия обеспечивает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине, сообщил 9 декабря американский телеканал NBC. 10 декабря британская разведка отметила, что Иран стал главным военным "покровителем" России. По этим сведениям, РФ хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, Тегеран, ракеты, военное сотрудничество, сотрудничество, Михаил Подоляк
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