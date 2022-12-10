Подоляк о сотрудничестве РФ и Ирана: Ось зла сформирована. Будем молча наблюдать?

Об этом в Twitter 10 декабря заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Ось зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога Ближнего Востока. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?" – написал он.

Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання * . Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати?

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Россия обеспечивает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине, сообщил 9 декабря американский телеканал NBC. 10 декабря британская разведка отметила, что Иран стал главным военным "покровителем" России. По этим сведениям, РФ хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.