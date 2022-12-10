США ввели санкции в отношении российских организаций, причастных к сделке с Ираном по БПЛА

Также об этом на пресс-брифинге сообщил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", – процитировала Кирби корреспондент "Голос Америки" Пэтси Видакусвара.
US today announcing sanctions against 3 Russian entities that have been at the forefront of the acquisition and use of Iranian drones, incl. the Russian Aerospace Forces - John Kirby.— Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) December 9, 2022
Как сообщила пресс-служба Госдепа, под санкции попали Воздушно-космические силы России как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников, а также 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, который отправлял свой персонал в Иран с целью обучения. Ограничения также ввели против Командования военно-транспортной авиации, которое занималось переброской БПЛА из Ирана в Россию.
"Приобретение Россией и предоставление Ираном этих беспилотников является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и еще больше разжигает конфликт в Украине. Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы сорвать эти передачи и наложить последствия на тех, кто занимается этой деятельностью", – заявил Блинкен.
Кроме того, как сообщил Кирби, Россия стремится сотрудничать с Ираном в таких областях, как разработка вооружений и подготовка кадров, отметил телеканал CNBC. По его словам, Иран и Россия находятся в процессе создания "совместного предприятия по производству БПЛА.
В свою очередь Москва может предоставлять Тегерану такое оборудование, как вертолеты и системы противовоздушной обороны, отметил Кирби. Он сообщил, что иранские пилоты в настоящее время учатся управлять российскими истребителями Су-35. По его словам, Тегеран может начать получать самолеты из России в течение следующего года.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.
10 декабря британская разведка отметила, что Иран стал главным военным "покровителем" России. По их сведениям, РФ хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.