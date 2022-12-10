США ввели санкции в отношении российских организаций, причастных к сделке с Ираном по БПЛА

Также об этом на пресс-брифинге сообщил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", – процитировала Кирби корреспондент "Голос Америки" Пэтси Видакусвара.

US today announcing sanctions against 3 Russian entities that have been at the forefront of the acquisition and use of Iranian drones, incl. the Russian Aerospace Forces - John Kirby. — Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) December 9, 2022

Как сообщила пресс-служба Госдепа, под санкции попали Воздушно-космические силы России как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников, а также 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, который отправлял свой персонал в Иран с целью обучения. Ограничения также ввели против Командования военно-транспортной авиации, которое занималось переброской БПЛА из Ирана в Россию.

"Приобретение Россией и предоставление Ираном этих беспилотников является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и еще больше разжигает конфликт в Украине. Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы сорвать эти передачи и наложить последствия на тех, кто занимается этой деятельностью", – заявил Блинкен.

Кроме того, как сообщил Кирби, Россия стремится сотрудничать с Ираном в таких областях, как разработка вооружений и подготовка кадров, отметил телеканал CNBC. По его словам, Иран и Россия находятся в процессе создания "совместного предприятия по производству БПЛА.

В свою очередь Москва может предоставлять Тегерану такое оборудование, как вертолеты и системы противовоздушной обороны, отметил Кирби. Он сообщил, что иранские пилоты в настоящее время учатся управлять российскими истребителями Су-35. По его словам, Тегеран может начать получать самолеты из России в течение следующего года.