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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Иран стал главным военным "покровителем" России – британская разведка

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РФ израсходовала большую часть своих ракет, считают в британской разведке
РФ израсходовала большую часть своих ракет, считают в британской разведке

Поддержка Ираном вооруженных сил РФ возрастет в ближайшие месяцы. Об этом 10 декабря сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки в Twitter.

По их информации, Россия хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.

"Иран стал одним из главных военных покровителей России с тех пор, как РФ вторглась в Украину", – отметили в разведке. 

Взамен Россия, скорее всего, предложит Ирану "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки, которая изменит их отношения в области обороны, заявили в минобороны Соединенного королевства. 

По мнению британских разведчиков, РФ израсходовала большую часть своих собственных баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер".

Если Москве удастся поставить на свое вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщили в разведке.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Теги: Россия, Украина, Иран, Великобритания, Москва, военные, вооружение, разведка, разведчики, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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