Иран стал главным военным "покровителем" России – британская разведка

По их информации, Россия хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.

"Иран стал одним из главных военных покровителей России с тех пор, как РФ вторглась в Украину", – отметили в разведке.

Взамен Россия, скорее всего, предложит Ирану "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки, которая изменит их отношения в области обороны, заявили в минобороны Соединенного королевства.

По мнению британских разведчиков, РФ израсходовала большую часть своих собственных баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер".

Если Москве удастся поставить на свое вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщили в разведке.