Иран стал главным военным "покровителем" России – британская разведка

По их информации, Россия хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.
"Иран стал одним из главных военных покровителей России с тех пор, как РФ вторглась в Украину", – отметили в разведке.
Взамен Россия, скорее всего, предложит Ирану "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки, которая изменит их отношения в области обороны, заявили в минобороны Соединенного королевства.
По мнению британских разведчиков, РФ израсходовала большую часть своих собственных баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер".
Если Москве удастся поставить на свое вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения ударов по критической инфраструктуре Украины, сообщили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 10, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/32IwfHj0a1
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/gT1KKRBrap
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.