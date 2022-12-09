РФ, вероятно, исчерпала предыдущий запас Shahed-136 и получила пополнение – британская разведка

В разведке отметили, что РФ впервые за несколько недель использовала против Украины иранские дроны.
"Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и Shahed-136 и теперь получила пополнение", – говорится в сообщении.
В частности, об использовании Россией иранских беспилотников украинская сторона сообщала 6-го и 7 декабря.
"Если это подтвердится, вполне вероятно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА", – добавили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 9, 2022
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Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов. 7 декабря немецкие СМИ сообщили, что, по их данным, Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В США эти заявления опровергают. Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Украинские защитники за сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136, сообщил в утренней сводке 7 декабря Генштаб ВСУ.