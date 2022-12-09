РФ, вероятно, исчерпала предыдущий запас Shahed-136 и получила пополнение – британская разведка

В разведке отметили, что РФ впервые за несколько недель использовала против Украины иранские дроны.

"Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и Shahed-136 и теперь получила пополнение", – говорится в сообщении.

В частности, об использовании Россией иранских беспилотников украинская сторона сообщала 6-го и 7 декабря.

"Если это подтвердится, вполне вероятно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА", – добавили в разведке.