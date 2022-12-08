Залужный обсудил с начальником Объединенного штаба ВС Франции усиление ПВО Украины из-за обстрелов России

Об этом Залужный сообщил в Facebook.
"Пообщался по телефону с… генералом армии Тьерри Бюркаром. Обсудили ситуацию на фронте российско-украинской войны. Подчеркнул массированное применение противником ракет и беспилотников по гражданским объектам, что безусловно актуализирует вопрос усиления противовоздушной обороны Украины", – написал главнокомандующий ВСУ.
Залужный также поблагодарил Бюркара и народ Франции за поддержку и военную помощь.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает обьекты энергетической инфраструктуры Украины.