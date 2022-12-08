Залужный обсудил с начальником Объединенного штаба ВС Франции усиление ПВО Украины из-за обстрелов России

Массированное применение РФ ракет и БПЛА по гражданским объектам актуализирует вопрос усиления ПВО Украины, отметил Залужный Фото: EPA

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Пообщался по телефону с… генералом армии Тьерри Бюркаром. Обсудили ситуацию на фронте российско-украинской войны. Подчеркнул массированное применение противником ракет и беспилотников по гражданским объектам, что безусловно актуализирует вопрос усиления противовоздушной обороны Украины", – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный также поблагодарил Бюркара и народ Франции за поддержку и военную помощь.

1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО.

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