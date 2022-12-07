ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты атаковали дроном объект гражданской инфраструктуры в Житомирской области – прокуратура

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне в очередной раз применили дроны против украинской инфраструктуры
Россияне в очередной раз применили дроны против украинской инфраструктуры
Фото: Житомирська обласна прокуратура / Telegram

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали иранским дроном гражданскую инфраструктуру в Коростенском районе Житомирской области. Об этом сообщила в Telegram областная прокуратура.

"По данным следствия, сегодня ночью, около 02.00, вооруженные силы российской федерации атаковали беспилотным летательным аппаратом гражданскую инфраструктуру в Коростенском районе. Вражеский беспилотник уничтожен средствами ПВО Вооруженных сил Украины. В результате атаки российских оккупантов поврежден объект инфраструктуры, расположенный вблизи села", – говорится в сообщении.

В прокуратуре не уточнили, успел ли беспилотник ударить по объекту до того, как его сбили, или инфраструктура была повреждена обломками. 

"С места падения изъяты обломки беспилотного летательного аппарата с надписью "Герань", устанавливаются другие обстоятельства вражеской атаки.

При процессуальном руководстве Коростенской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его ведет Коростенское райуправление полиции.

Под названием "Герань-2" россияне применяют в войне против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Украинские защитники за сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136, сообщил в утренней сводке 7 декабря Генштаб ВСУ

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

В США эти заявления опровергают.  Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов. 

Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.

Теги: прокуратура, Житомирская область, беспилотники, война России против Украины, Коростень, инфраструктура, дрон-камикадзе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Премьера состоится на Берлинском кинофестивале
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (317227)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (160216)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (81321)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (71775)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (52018)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (48035)
7
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (46980)
8
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (37568)
 
 
 
 