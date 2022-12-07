Оккупанты атаковали дроном объект гражданской инфраструктуры в Житомирской области – прокуратура

Россияне в очередной раз применили дроны против украинской инфраструктуры Фото: Житомирська обласна прокуратура / Telegram

"По данным следствия, сегодня ночью, около 02.00, вооруженные силы российской федерации атаковали беспилотным летательным аппаратом гражданскую инфраструктуру в Коростенском районе. Вражеский беспилотник уничтожен средствами ПВО Вооруженных сил Украины. В результате атаки российских оккупантов поврежден объект инфраструктуры, расположенный вблизи села", – говорится в сообщении.

В прокуратуре не уточнили, успел ли беспилотник ударить по объекту до того, как его сбили, или инфраструктура была повреждена обломками.

"С места падения изъяты обломки беспилотного летательного аппарата с надписью "Герань", устанавливаются другие обстоятельства вражеской атаки.

При процессуальном руководстве Коростенской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его ведет Коростенское райуправление полиции.

Под названием "Герань-2" россияне применяют в войне против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Украинские защитники за сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136, сообщил в утренней сводке 7 декабря Генштаб ВСУ