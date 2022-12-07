Оккупанты атаковали дроном объект гражданской инфраструктуры в Житомирской области – прокуратура

"По данным следствия, сегодня ночью, около 02.00, вооруженные силы российской федерации атаковали беспилотным летательным аппаратом гражданскую инфраструктуру в Коростенском районе. Вражеский беспилотник уничтожен средствами ПВО Вооруженных сил Украины. В результате атаки российских оккупантов поврежден объект инфраструктуры, расположенный вблизи села", – говорится в сообщении.
В прокуратуре не уточнили, успел ли беспилотник ударить по объекту до того, как его сбили, или инфраструктура была повреждена обломками.
"С места падения изъяты обломки беспилотного летательного аппарата с надписью "Герань", устанавливаются другие обстоятельства вражеской атаки.
При процессуальном руководстве Коростенской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Его ведет Коростенское райуправление полиции.
Под названием "Герань-2" россияне применяют в войне против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
Украинские защитники за сутки сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 Shahed-136, сообщил в утренней сводке 7 декабря Генштаб ВСУ
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В США эти заявления опровергают. Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
Британский телеканал Sky News 8 ноября сообщил, что Россия рассчиталась с Ираном за дроны-камикадзе, переправив €140 млн наличными и образцы западного оружия, захваченные в Украине.
Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.