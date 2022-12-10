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Россия оказывает Ирану "беспрецедентную" военную поддержку в обмен на оружие для войны против Украины – СМИ

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Россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, сообщили источники
Россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, сообщили источники
Фото: depositphotos.com

Россия обеспечивает "беспрецедентный уровень" военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны в Украине. Об этом говорится в материале телеканала NBC, опубликованном 9 декабря, со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их информации, Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, в том числе вертолеты и системы ПВО. Весной иранские пилоты обучались в России полетам на российском истребителе Су-35, сообщили собеседники телеканала. По их мнению, это может означать, что в течение следующего года РФ будет поставлять в Иран эти самолеты. 

Россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, включая, возможно, создание в России совместной линии по производству беспилотников, отметил NBC. 

Такое партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана, сказал источник СМИ. 

Как отметил телеканал, отношения между двумя странами трансформируются в "полноценное партнерство в сфере обороны". 

9 декабря США ввели санкции против российских организаций, которые причастны к сделке РФ с Ираном по поводу БПЛА. Под санкции попали воздушно-космические силы России как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников, а также 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, который отправлял свой персонал в Иран с целью обучения. Ограничения также ввели против командования военно-транспортной авиации, которое занималось переброской БПЛА из Ирана в Россию.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

10 декабря британская разведка отметила, что Иран стал главным военным "покровителем" России. По их сведениям, РФ хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.

Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, санкции, военные, авиация, ПВО, угрозы, Тегеран, беспилотники, самолеты, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, сотрудничество
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