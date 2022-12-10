Россия оказывает Ирану "беспрецедентную" военную поддержку в обмен на оружие для войны против Украины – СМИ

По их информации, Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, в том числе вертолеты и системы ПВО. Весной иранские пилоты обучались в России полетам на российском истребителе Су-35, сообщили собеседники телеканала. По их мнению, это может означать, что в течение следующего года РФ будет поставлять в Иран эти самолеты.
Россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, включая, возможно, создание в России совместной линии по производству беспилотников, отметил NBC.
Такое партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана, сказал источник СМИ.
Как отметил телеканал, отношения между двумя странами трансформируются в "полноценное партнерство в сфере обороны".
9 декабря США ввели санкции против российских организаций, которые причастны к сделке РФ с Ираном по поводу БПЛА. Под санкции попали воздушно-космические силы России как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников, а также 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, который отправлял свой персонал в Иран с целью обучения. Ограничения также ввели против командования военно-транспортной авиации, которое занималось переброской БПЛА из Ирана в Россию.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.
10 декабря британская разведка отметила, что Иран стал главным военным "покровителем" России. По их сведениям, РФ хочет получить от Ирана сотни баллистических ракет.