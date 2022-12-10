Россия оказывает Ирану "беспрецедентную" военную поддержку в обмен на оружие для войны против Украины – СМИ

По их информации, Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, в том числе вертолеты и системы ПВО. Весной иранские пилоты обучались в России полетам на российском истребителе Су-35, сообщили собеседники телеканала. По их мнению, это может означать, что в течение следующего года РФ будет поставлять в Иран эти самолеты.

Россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, включая, возможно, создание в России совместной линии по производству беспилотников, отметил NBC.

Такое партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана, сказал источник СМИ.

Как отметил телеканал, отношения между двумя странами трансформируются в "полноценное партнерство в сфере обороны".

9 декабря США ввели санкции против российских организаций, которые причастны к сделке РФ с Ираном по поводу БПЛА. Под санкции попали воздушно-космические силы России как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников, а также 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, который отправлял свой персонал в Иран с целью обучения. Ограничения также ввели против командования военно-транспортной авиации, которое занималось переброской БПЛА из Ирана в Россию.