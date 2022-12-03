Иран запросил у России технику и советников для подавления протестов – СМИ

Из этих документов следует, что иранский режим готовится к длительной конфронтации с протестующими, но озабочен ограниченными ресурсами в живой силе и технике. Тегеран уже полагается на информацию из Москвы для оценки ситуации внутри страны.
Эта информация подтверждает предположение, озвученное официальными лицами США в октябре этого года. Тогда спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Россия может помогать Ирану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций. В ответ Иран поставляет оружие России для войны с Украиной.
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 3 декабря, на нынешних протестах погибли уже 469 человек, 64 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек. Официальные власти говорят о смерти около 200 человек, пишет Tasnim News.