Иран запросил у России технику и советников для подавления протестов – СМИ

Из этих документов следует, что иранский режим готовится к длительной конфронтации с протестующими, но озабочен ограниченными ресурсами в живой силе и технике. Тегеран уже полагается на информацию из Москвы для оценки ситуации внутри страны.

Эта информация подтверждает предположение, озвученное официальными лицами США в октябре этого года. Тогда спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что Россия может помогать Ирану, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций. В ответ Иран поставляет оружие России для войны с Украиной.