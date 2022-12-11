В Мариуполе растет активность РФ, целый день боевые вертолеты летят в направлении "Азовстали" – советник мэра

Со второй половины мая Мариуполь находится в полной оккупации Фото: ЕРА

По его словам, оккупанты увеличили вокруг города военную активность.

"Над городом целый день необычное количество боевых вертолетов с запорожского направления в направлении "Азовстали", – написал он.

Андрющенко отметил, что в районе села Ялта (Новая Ялта) Мариупольского района армия РФ разместила новый лагерь для мобилизованных. Кроме того, с бердянского направления наблюдается отток российских подразделений.

Он добавил, что в районе сел Демьяновка и Камышеватое расселились около 500 оккупантов. Причем это произошло сразу после точного "прилета" по одной из баз на территории Запорожской области.

Советник мэра Мариуполя также сообщил, что ночью россияне перевели колонну танков из Мангушского района в Никольский.