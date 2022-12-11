В Мариуполе растет активность РФ, целый день боевые вертолеты летят в направлении "Азовстали" – советник мэра

По его словам, оккупанты увеличили вокруг города военную активность.
"Над городом целый день необычное количество боевых вертолетов с запорожского направления в направлении "Азовстали", – написал он.
Андрющенко отметил, что в районе села Ялта (Новая Ялта) Мариупольского района армия РФ разместила новый лагерь для мобилизованных. Кроме того, с бердянского направления наблюдается отток российских подразделений.
Он добавил, что в районе сел Демьяновка и Камышеватое расселились около 500 оккупантов. Причем это произошло сразу после точного "прилета" по одной из баз на территории Запорожской области.
Советник мэра Мариуполя также сообщил, что ночью россияне перевели колонну танков из Мангушского района в Никольский.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.