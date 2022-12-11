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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе растет активность РФ, целый день боевые вертолеты летят в направлении "Азовстали" – советник мэра

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Со второй половины мая Мариуполь находится в полной оккупации
Со второй половины мая Мариуполь находится в полной оккупации
Фото: ЕРА

В оккупированном Мариуполе значительное количество российских боевых вертолетов переправлено с запорожского направления в сторону разрушенного завода "Азовсталь". Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 11 декабря написал в Telegram.

По его словам, оккупанты увеличили вокруг города военную активность.

"Над городом целый день необычное количество боевых вертолетов с запорожского направления в направлении "Азовстали", – написал он.

Андрющенко отметил, что в районе села Ялта (Новая Ялта) Мариупольского района армия РФ разместила новый лагерь для мобилизованных. Кроме того, с бердянского направления наблюдается отток российских подразделений.

Он добавил, что в районе сел Демьяновка и Камышеватое расселились около 500 оккупантов. Причем это произошло сразу после точного "прилета" по одной из баз на территории Запорожской области.

Советник мэра Мариуполя также сообщил, что ночью россияне перевели колонну танков из Мангушского района в Никольский.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, Запорожская область, Азовсталь, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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