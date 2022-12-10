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Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о событиях в городе в первые дни войны вошел в конкурсную программу фестиваля Sundance

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Фильм "20 дней в Мариуполе" уже отмечен многочисленным премиями
Фильм "20 дней в Мариуполе" уже отмечен многочисленным премиями
Фото предоставлено командой проекта "20 дней в Мариуполе"

Полнометражный документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского журналиста, писателя и режиссера Мстислава Чернова вошел в конкурсную программу американского кинофестиваля Sundance. Он представлен в номинации World Cinema Documentary Competition и будет соревноваться за победу вместе с 11 фильмами, в число которых вошла также картина "Железные бабочки" украинского режиссера Романа Любого. Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

В картине Чернова описаны события, которые происходили в Мариуполе Донецкой области в первые недели войны. 

Он вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко прибыл в Мариуполь 24 февраля за час до начала вторжения в составе команды Associated Press. Журналисты фиксировали все происходящее в городе, в том числе гуманитарную катастрофу, массовые захоронения мирных жителей, преступления российских войск, работу врачей, а также первыми показали миру последствия бомбардировки роддома №3.

"Медиафайлы, которые потом смотрел весь мир, Чернов и Малолетка отправляли, прячась под лестницей у разбитого продуктового магазина  единственного места в Мариуполе, где оставалась связь", – отмечается в релизе.

"Мы очень часто попадали на смерти детей, это сложно забыть. Все дети, которых привозили в больницу и которых мы снимали,  все они умерли", – говорит Малолетка. 

Съемочная группа покинула Мариуполь 15 марта через гуманитарный коридор. 

"Отсутствие информации в условиях блокады имеет две цели. Первая – это хаос. Люди не понимают, что происходит, и паникуют. Вторая – безнаказанность, – говорит Чернов.  Без кадров разрушенных построек и умирающих детей российские войска могли делать все, что хотели".

Фильм на основе материалов Чернова был создан командой программы Frontline, которая выходит на американском канале PBS.

Фильм "20 дней в Мариуполе" уже отмечен многочисленным премиями, включая премию Королевского телеобщества, премию DW "За свободу слова", а также премию имени Георгия Гонгадзе.

Контекст:

Национальный американский кинофестиваль независимого кино Sundance  одна из самых престижных в мире площадок для премьер авторских фильмов.

В 2023 году фестиваль пройдет с 19-го по 29 января в Парк-Сити (США).

Теги: война России против Украины
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