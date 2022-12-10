Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о событиях в городе в первые дни войны вошел в конкурсную программу фестиваля Sundance

Фильм "20 дней в Мариуполе" уже отмечен многочисленным премиями Фото предоставлено командой проекта "20 дней в Мариуполе"

В картине Чернова описаны события, которые происходили в Мариуполе Донецкой области в первые недели войны.

Он вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко прибыл в Мариуполь 24 февраля за час до начала вторжения в составе команды Associated Press. Журналисты фиксировали все происходящее в городе, в том числе гуманитарную катастрофу, массовые захоронения мирных жителей, преступления российских войск, работу врачей, а также первыми показали миру последствия бомбардировки роддома №3.

"Медиафайлы, которые потом смотрел весь мир, Чернов и Малолетка отправляли, прячась под лестницей у разбитого продуктового магазина – единственного места в Мариуполе, где оставалась связь", – отмечается в релизе.

"Мы очень часто попадали на смерти детей, это сложно забыть. Все дети, которых привозили в больницу и которых мы снимали, – все они умерли", – говорит Малолетка.

Съемочная группа покинула Мариуполь 15 марта через гуманитарный коридор.

"Отсутствие информации в условиях блокады имеет две цели. Первая – это хаос. Люди не понимают, что происходит, и паникуют. Вторая – безнаказанность, – говорит Чернов. – Без кадров разрушенных построек и умирающих детей российские войска могли делать все, что хотели".

Фильм на основе материалов Чернова был создан командой программы Frontline, которая выходит на американском канале PBS.

Фильм "20 дней в Мариуполе" уже отмечен многочисленным премиями, включая премию Королевского телеобщества, премию DW "За свободу слова", а также премию имени Георгия Гонгадзе.