В Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде во время съемки TikTok, оба в больнице – Андрющенко

По его данным, в районе улицы Курчатова в Мариуполе утром 10 декабря прогремели два мощных взрыва.
"К сожалению, печальная причина. Первый взрыв – подростки полезли снимать TikTok на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв – цепная реакция первого взрыва", – рассказал Андрющенко.
Он добавил, что в Мариуполе разминирование де-факто остановлено, а бомбы, снаряды и мины в лучшем случае промаркированы лентами.
"Так выглядит безопасность оккупированного Мариуполя. Российские бомбы продолжают убивать", – добавил Андрющенко, обнародовав фото снарядов в городе.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
Люди в Мариуполе не имеют отопления и замерзают, а коллаборационные власти ничего не делают, заявлял Мариупольский городской совет.