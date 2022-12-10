В Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде во время съемки TikTok, оба в больнице – Андрющенко

По его данным, в районе улицы Курчатова в Мариуполе утром 10 декабря прогремели два мощных взрыва.

"К сожалению, печальная причина. Первый взрыв – подростки полезли снимать TikTok на руинах и сдетонировал снаряд. К счастью, живы, угрозы жизни нет, однако оба в больнице с травмами. Просто чудом остались живы. Второй взрыв – цепная реакция первого взрыва", – рассказал Андрющенко.

Он добавил, что в Мариуполе разминирование де-факто остановлено, а бомбы, снаряды и мины в лучшем случае промаркированы лентами.

"Так выглядит безопасность оккупированного Мариуполя. Российские бомбы продолжают убивать", – добавил Андрющенко, обнародовав фото снарядов в городе.