В Ровенской области на мине подорвался трактор во время незаконной вырубки леса – ОВА

Он отметил, что водитель и пассажир не пострадали
"Ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса. Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минного поля. А виновники были задержаны после попытки побега", – написал Коваль.
Он напомнил, что в Ровенской области продолжает действовать запрет посещать леса.
"И не нужно думать, что вы "самые хитрые". Особенно, если хотите нажиться на незаконной вырубке леса. Еще раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет прежде всего о вашей жизни и безопасности", – подчеркнул председатель ОВА.
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.
Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал глава Нацполиции Игорь Клименко 26 ноября.
Минному террору России придется противодействовать годами. Он будет среди пунктов обвинения против РФ, подчеркнул 8 декабря президент Владимир Зеленский.