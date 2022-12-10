В Ровенской области на мине подорвался трактор во время незаконной вырубки леса – ОВА

Люди, бывшие в тракторе, не пострадали – но их задержали после попытки побега, сообщили в ОВА Фото: Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА) / Telegram

Он отметил, что водитель и пассажир не пострадали

"Ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса. Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минного поля. А виновники были задержаны после попытки побега", – написал Коваль.

Он напомнил, что в Ровенской области продолжает действовать запрет посещать леса.

"И не нужно думать, что вы "самые хитрые". Особенно, если хотите нажиться на незаконной вырубке леса. Еще раз призываю быть внимательными и соблюдать здравый смысл. Речь идет прежде всего о вашей жизни и безопасности", – подчеркнул председатель ОВА.