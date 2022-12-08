Минному террору России придется противодействовать годами. Он будет среди пунктов обвинения против РФ – Зеленский

Президент сообщил, что сегодня подписал указы о награждении государственными наградами посмертно полицейских, погибших вчера в Херсонской области из-за российских мин.
Он рассказал, что полицейские уже возвращались после выполнения одной из задач – они изъяли оружие и боеприпасы из оставленного в Херсонской области схрона оккупантов – когда попали в минную ловушку.
"И это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных фугасов, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры..." – сказал президент.
По его данным, сейчас речь идет о более чем 170 тыс. км² опасной территории.
"Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жесток и подл, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", – подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил всех партнеров, помогающих Украине с противоминной работой: Канаду, Японию, Британию, Словакию, послов и доноров United24 и многих других.
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.
Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал глава Нацполиции Игорь Клименко 26 ноября.