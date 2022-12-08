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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минному террору России придется противодействовать годами. Он будет среди пунктов обвинения против РФ – Зеленский

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Зеленский: Минный террор еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы
Зеленский: Минный террор – еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы
Фото: president.gov.ua

Одним из пунктов обвинения против России будет ее минный террор, подчеркнул в обращении 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Обращение опубликовала его пресс-служба.

Президент сообщил, что сегодня подписал указы о награждении государственными наградами посмертно полицейских, погибших вчера в Херсонской области из-за российских мин. 

Он рассказал, что полицейские уже возвращались после выполнения одной из задач – они изъяли оружие и боеприпасы из оставленного в Херсонской области схрона оккупантов – когда попали в минную ловушку.

"И это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных фугасов, растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры..." – сказал президент.

По его данным, сейчас речь идет о более чем 170 тыс. км² опасной территории.

"Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жесток и подл, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех партнеров, помогающих Украине с противоминной работой: Канаду, Японию, Британию, Словакию, послов и доноров United24 и многих других.

Контекст:

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории

Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал глава Нацполиции Игорь Клименко 26 ноября.

Теги: терроризм, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, разминирование, полицейский, награды, мины, погибшие
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