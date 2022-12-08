Зеленский присвоил государственные награды полицейским, погибшим в Херсонской области из-за российских мин

Соответствующие указы о награждении четырех полицейских, которые в составе сводного отряда погибли во время проведения стабилизационных мероприятий, президент подписал сегодня, 8 декабря.

Звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" (посмертно) присвоены начальнику Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилу Куратченко.

Орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно) награждены старший инспектор отдела взрывотехнической службы полиции Черкасской области капитан полиции Игорь Мельник, старший инспектор-кинолог кинологического центра полиции Черкасской области капитан полиции Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции капрал полиции Вадим Перижко.

Полицейские подорвались 7 декабря на каскаде вражеских мин. Четверо правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения.

Контекст:

В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все".

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.

Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября. Там очистить нужно около 7 тыс. км² территории.