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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский присвоил государственные награды полицейским, погибшим в Херсонской области из-за российских мин

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Черкасские полицейские помогали в проведении стабилизационных мероприятий в Херсонской области
Черкасские полицейские помогали в проведении стабилизационных мероприятий в Херсонской области
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды четырем полицейским, погибшим в Херсонской области, взорвавшись на минах. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Соответствующие указы о награждении четырех полицейских, которые в составе сводного отряда погибли во время проведения стабилизационных мероприятий, президент подписал сегодня, 8 декабря.

Звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" (посмертно) присвоены начальнику Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилу Куратченко.

Орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно) награждены старший инспектор отдела взрывотехнической службы полиции Черкасской области капитан полиции Игорь Мельник, старший инспектор-кинолог кинологического центра полиции Черкасской области капитан полиции Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции капрал полиции Вадим Перижко.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid0WvJWTiPVT53PeZHM2SXYrZqLzowyHktnE3D2EWxNwPp8yrhpayw4SLwfmWUTY2SLl

Полицейские подорвались 7 декабря на каскаде вражеских мин. Четверо правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения.

Контекст:

В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все".

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории

Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября. Там очистить нужно около 7 тыс. км² территории.

Теги: смерть, полиция, Херсонская область, Черкасская область, Герой Украины, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование, награды, Национальная полиция, мины, награда, орден
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