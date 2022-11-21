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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Наши десантно-штурмовые войска платят очень высокую цену за то, чтобы наш народ сохранил свою свободу

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Зеленский в День десантно-штурмовых войск отметил, что российские оккупанты почувствовали, что ВСУ могут освободить всю территорию Украины
Зеленский в День десантно-штурмовых войск отметил, что российские оккупанты почувствовали, что ВСУ могут освободить всю территорию Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем подразделениям десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по случаю их профессионального праздника 21 ноября.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Это день 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 81-й отдельной аэромобильной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые отличились при освобождении Харьковской области и других наших земель. Это день 46-й отдельной аэромобильной бригады, участвовавшей в освобождении Херсона и оккупированных территорий Левобережной Украины. День 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая чрезвычайно храбро защищает наше государство в Луганской и Донецкой областях", – сказал Зеленский.

Это также день подразделений 132-го отдельного разведывательного батальона, участвовавшего в освобождении Житомирской и Киевской областей вместе с другими подразделениями ДШВ, продолжил президент.

"День бойцов 148-го отдельного артиллерийского дивизиона, ежедневно метко "минусующих" врага на самых угрожающих участках фронта. Это день 71-й отдельной егерской бригады, которая стала частью десантно-штурмовых войск недавно, но уже хорошо себя зарекомендовала, – отметил Зеленский. – Я благодарю вас всех, воины! Спасибо всем украинским десантникам".

Президент рассказал, что утром в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве вручил награды по случаю праздника лучшим бойцам, а также передал ордена "Золотая Звезда" родным погибших героев.

"Наши десантно-штурмовые войска, как и все силы обороны Украины, платят очень высокую цену за то, чтобы наш народ сохранил свою свободу. Тысячи украинцев и украинок погибли в боях за наше государство. Мы должны всегда их помнить. Должны всегда уважать их отвагу и самопожертвование", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1218195045429683/

Контекст:

Зеленский 21 ноября, в День десантно-штурмовых войск, отметил, что российские оккупанты потеряли инициативу в войне и почувствовали, что ВСУ могут освободить всю территорию Украины.

"Освобождение Киевской и Житомирской, Харьковской и Херсонской областей, крепкая оборона Донецкой и Луганской областей – во всем этом есть смелость и профессионализм десантно-штурмовых войск ВСУ. И я уверен, что настанет день, когда мы поблагодарим украинских десантников и за героический вклад в освобождение Донбасса и всего юга нашего государства", – сказал Зеленский.

Теги: Россия, Украина, праздники, десантники, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, награды, погибшие, Десантно-штурмовые войска, войска, обращение, российские оккупанты
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