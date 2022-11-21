Зеленский: Наши десантно-штурмовые войска платят очень высокую цену за то, чтобы наш народ сохранил свою свободу

Зеленский в День десантно-штурмовых войск отметил, что российские оккупанты почувствовали, что ВСУ могут освободить всю территорию Украины Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Это день 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 81-й отдельной аэромобильной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые отличились при освобождении Харьковской области и других наших земель. Это день 46-й отдельной аэромобильной бригады, участвовавшей в освобождении Херсона и оккупированных территорий Левобережной Украины. День 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая чрезвычайно храбро защищает наше государство в Луганской и Донецкой областях", – сказал Зеленский.

Это также день подразделений 132-го отдельного разведывательного батальона, участвовавшего в освобождении Житомирской и Киевской областей вместе с другими подразделениями ДШВ, продолжил президент.

"День бойцов 148-го отдельного артиллерийского дивизиона, ежедневно метко "минусующих" врага на самых угрожающих участках фронта. Это день 71-й отдельной егерской бригады, которая стала частью десантно-штурмовых войск недавно, но уже хорошо себя зарекомендовала, – отметил Зеленский. – Я благодарю вас всех, воины! Спасибо всем украинским десантникам".

Президент рассказал, что утром в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве вручил награды по случаю праздника лучшим бойцам, а также передал ордена "Золотая Звезда" родным погибших героев.

"Наши десантно-штурмовые войска, как и все силы обороны Украины, платят очень высокую цену за то, чтобы наш народ сохранил свою свободу. Тысячи украинцев и украинок погибли в боях за наше государство. Мы должны всегда их помнить. Должны всегда уважать их отвагу и самопожертвование", – резюмировал Зеленский.