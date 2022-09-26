Украинские десантники уничтожили вражескую технику с экипажами

Сообщается, что в общей сложности было уничтожено пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом.

"Уничтожению бронетехники техники противника и его десанта также присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШВ ВС Украины, которые провели окончательную "демилитаризацию" вражеского подразделения", - говорится в сообщении.