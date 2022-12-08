Пилот Karaya, который сбивал над Винницей дроны-камикадзе, стал Героем Украины

Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", сказано в указе.

12 октября летчик выполнял боевую задачу по уничтожению над Винницкой областью дронов-камикадзе Shahed-136, сообщала пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. В этот день пилот уничтожил пять дронов: три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне во время массированного ракетного обстрела он сбил две крылатые ракеты оккупантов, отметили в Воздушных силах. Кроме того, пилот смог безопасно катапультироваться в Винницкой области, предварительно отведя поврежденный истребитель от населенного пункта.

После этого командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук и инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.

6 декабря у себя в Instagram летчик написал об украинцах: "Нас никому и ничему не сломать!"

"Эта защита очень дорого стоит для сыновей Украины, это нужно понимать и помнить! На видео с полетов все очень хорошо, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром, поэтому я решил выставить фото без редактирования", – отметил пилот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vadym V (@___karaya___)