ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пилот Karaya, который сбивал над Винницей дроны-камикадзе, стал Героем Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Karaya: Защита очень дорого стоит для сыновей Украины
Karaya: Защита очень дорого стоит для сыновей Украины
Фото: ___karaya___ / Instagram

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным Karaya. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 5 декабря.

Ворошилов награжден "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", сказано в указе.

12 октября летчик выполнял боевую задачу по уничтожению над Винницкой областью дронов-камикадзе Shahed-136, сообщала пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. В этот день пилот уничтожил пять дронов: три – на юге Украины и два – над Винницей. А накануне во время массированного ракетного обстрела он сбил две крылатые ракеты оккупантов, отметили в Воздушных силах. Кроме того, пилот смог безопасно катапультироваться в Винницкой области, предварительно отведя поврежденный истребитель от населенного пункта. 

После этого командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук и инициировал ходатайство о присвоении пилоту звания Героя Украины.

6 декабря у себя в Instagram летчик написал об украинцах: "Нас никому и ничему не сломать!" 

та защита очень дорого стоит для сыновей Украины, это нужно понимать и помнить! На видео с полетов все очень хорошо, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но, к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром, поэтому я решил выставить фото без редактирования", – отметил пилот. 

Контекст:

12 октября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Винницкую область, противовоздушная оборона отбила атаку. Об этом глава областной военной администрации Сергей Борзов сообщил в Telegram.

Теги: Украина, Винница, Винницкая область, Герой Украины, воздух, Владимир Зеленский, истребители, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, пилот, Николай Олещук, летчик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Парамедик Тайра прокомментировала появление своего изображения на обложке Time рядом с Зеленским
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
  "Перекричу свою совість я, знаю – не помилилася". Дорофеева сняла нового бойфренда в своем клипе. Видео
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
В Букингемском дворце рассказали, как Елизавета II отреагировала на подарок от дизайнера Багинского, который успела увидеть перед смертью
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
"Стройные ножки, шикарная фигурочка". В сети обсуждают новые фото Мейхер
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах
Кулеба: Я мечтаю переехать в село. Завести курочку, читать книги, общаться с людьми о каких-то обыденных вещах
На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
На войне погиб участник "Лиги Смеха", украинский актер и ведущий Ярослав Гаркавко
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"
Ефросинина рассказала, как едва не погибла на вечеринке у Горбунова из-за коллеги, которой "не давала покоя ее карьера"
Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом
Принц Гарри с женой Меган стали лауреатами премии за борьбу с расизмом
Таню Муиньо показала своих родителей
Таню Муиньо показала своих родителей
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
Рисунок Бэнкси в Киеве с изображением ракетной установки закрыли стеклянной рамкой. Фото
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Похожи?" Парамедик Пташка показала своего брата
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
"Мама, звони родственникам". Клопотенко отреагировал на появление своего изображения на обложке Time
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Показ первых трех новелл состоится на Берлинском кинофестивале
В Украине начались съемки киноальманаха "Война глазами животных". Показ первых трех новелл состоится на Берлинском кинофестивале
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
"Располневший до неузнаваемости" Басков не смог самостоятельно подняться на сцену. РосСМИ пишут о серьезных проблемах со здоровьем
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (162519)
2
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (84885)
3
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (75149)
4
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (54010)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (53326)
6
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (52727)
7
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (47298)
8
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (43273)
 
 
 
 