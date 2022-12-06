"Безупречная работа". Воздушные силы показали, как немецкие зенитные САУ Gepard защищают небо Украины от российских ракет

Соответствующее видео 5 декабря опубликовали в Telegram Воздушные силы ВСУ.

"Техника, предоставленная партнерами, защищает украинское небо от крылатых ракет рашистских террористов. На этот раз – безупречная работа немецкого Gepard", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как с помощью установки была сбита российская ракета.

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. Россияне провели три волны обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Так в начале сентября Украина получила четыре зенитные САУ Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 24, сообщалось на сайте правительства ФРГ 13 сентября. Исходя из сообщения посла Украины в Германии Алексея Макеева, поблагодарившего ФРГ за 30 Gepard, которые уже есть в распоряжении Украины, они уже, вероятно, могли быть отправлены в страну.

30 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал предоставить Украине дополнительные установки Gepard.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.