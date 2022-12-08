В Житомирской области на мине подорвались родители восьмерых детей

Сообщения о взрыве автомобиля на дороге поступило в отделение полиции около 15 часов. На место происшествия выехали работники следственно-оперативной группы и другие экстренные службы.

Предварительно известно, что 38-летний мужчина и его 32-летняя жена двигались на автомобиле Ford Transit по дороге из села Сущаны в сторону села Копья. В какой-то момент их автомобиль оказался на обочине, где взорвался предварительно на мине. В результате супруги погибли.

Из-за происшествия сиротами остались восемь детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под наблюдением родственников, сообщили в полиции. Следственные действия продолжаются.