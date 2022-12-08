В Житомирской области на мине подорвались родители восьмерых детей

Сообщения о взрыве автомобиля на дороге поступило в отделение полиции около 15 часов. На место происшествия выехали работники следственно-оперативной группы и другие экстренные службы.
Предварительно известно, что 38-летний мужчина и его 32-летняя жена двигались на автомобиле Ford Transit по дороге из села Сущаны в сторону села Копья. В какой-то момент их автомобиль оказался на обочине, где взорвался предварительно на мине. В результате супруги погибли.
Из-за происшествия сиротами остались восемь детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под наблюдением родственников, сообщили в полиции. Следственные действия продолжаются.
По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.