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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Житомирской области на мине подорвались родители восьмерых детей

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Предварительно машина подорвалась на мине
Предварительно машина подорвалась на мине
Фото: zt.npu.gov.ua

Днем 7 декабря в Олевской общине на дороге между деревнями взорвался автомобиль, в котором находились местные мужчина и женщина. Супруги погибли, сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

Сообщения о взрыве автомобиля на дороге поступило в отделение полиции около 15 часов. На место происшествия выехали работники следственно-оперативной группы и другие экстренные службы.

Предварительно известно, что 38-летний мужчина и его 32-летняя жена двигались на автомобиле Ford Transit по дороге из села Сущаны в сторону села Копья. В какой-то момент их автомобиль оказался на обочине, где взорвался предварительно на мине. В результате супруги погибли.

Из-за происшествия сиротами остались восемь детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под наблюдением родственников, сообщили в полиции. Следственные действия продолжаются.

Контекст:

По данным ГСЧС на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Теги: взрыв, Житомирская область, минирование, война России против Украины, мины
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